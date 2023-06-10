不可能任務｜召集警隊跨部門演習 港姐謝嘉怡黃碧蓮著80磅防爆衣
佢哋接受後備爆炸品處理小組（EOD Cadre）專業培訓，以毫無準備嘅情況下，進入緊急救援狀態，仲要著上80磅防爆衣進行任務，黃碧蓮透露表現不佳，唔小心令一個炸彈爆咗，不過佢有答啱數學題，黃碧蓮笑指要睇埋其他挑戰者表現，先知自己係咪過關，而邢慧敏則獲教官點名稱讚。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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