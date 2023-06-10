不可能任務｜召集警隊跨部門演習 港姐謝嘉怡黃碧蓮著80磅防爆衣

無線娛樂新聞台報導：TVB選秀真人騷《不可能任務》第二季嘅第二輪任務「警隊跨部門演習」 ，今個星期日夜開始播出，呢次接受挑戰嘅藝人蔡思貝、謝嘉怡、邵珮詩、蘇韻姿、黃碧蓮及邢慧敏均係港姐出身，當中思貝被委任擔任隊長。