不可能任務｜諾懿帶隊製作大騷一頭煙 謝嘉怡被爆天不怕地不怕

無線娛樂新聞台報導：舊年《慈善星輝仁濟夜》一班藝員突然化身變晒幕後負責製作，其實當時佢哋正同時拍攝綜藝節目《不可能任務》，要喺55日內由零開始參與製作成個節目。聽晚(14號)起整個過程就會正式播出，而身負監製重任嘅 黎諾懿 就擔心到懷疑人生，好似豬隊友 戴祖儀 仲有 程浩駿 李芷晴 周百恩 等就笑料百出喇。