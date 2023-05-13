不可能任務｜諾懿帶隊製作大騷一頭煙 謝嘉怡被爆天不怕地不怕
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無線娛樂新聞台報導：舊年《慈善星輝仁濟夜》一班藝員突然化身變晒幕後負責製作，其實當時佢哋正同時拍攝綜藝節目《不可能任務》，要喺55日內由零開始參與製作成個節目。聽晚(14號)起整個過程就會正式播出，而身負監製重任嘅 黎諾懿 就擔心到懷疑人生，好似豬隊友 戴祖儀 仲有 程浩駿 李芷晴 周百恩 等就笑料百出喇。
原來佢哋仲私下開咗個群組大家傾公事心事，但係就冇火藥味十足嘅諾懿同Joey份喇，當中仲有特別原因激爆Joey呀。雖然拍節目搞到眼火爆，不過呢日諾懿就大讚百恩貼心又細心，仲話團隊各位其實都非常努力，做足101分咁話。
除咗挑戰佢哋比較接觸得多嘅節目幕後製作之外，另外6位港姐就會參與警方跨部門演集任務，而 黃碧蓮 仲因為拍攝而發現自己畏高嘅弱點，而 謝嘉怡 就被指天不怕地不怕，世上唯獨一樣嘢先會令佢卻步咋。
《不可能任務》14號起星期日晚 22:00 翡翠台
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台