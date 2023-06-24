不可能任務2丨蔡思貝跑30層拎滿分認好勝 謝嘉怡蘇韻姿任務戰鬧出笑話...

不可能任務2丨蔡思貝跑30層拎滿分認好勝 謝嘉怡蘇韻姿任務戰鬧出笑話…

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：不可能任務2丨蔡思貝跑30層拎滿分認好勝 謝嘉怡蘇韻姿任務戰鬧出笑話

TVB真人騷《不可能任務》第二季嘅第二輪任務「警隊跨部門演習」由港姐出身，蔡思貝、謝嘉怡、邵珮詩、蘇韻姿、黃碧蓮及邢慧敏，當中蔡思貝被委任擔任隊長，星期日播出新一集，眾人喺完成高空任務前先要喺限時內跑上30層高嘅天台。

蔡思貝順利拎滿分，自認好勝要付出代價，跑完感覺成個人好似失控，謝嘉怡挑戰高空任務時好享受睇高空美景，而黃碧蓮就不滿意自己表現，因任務難度更忍唔住狂喊，謝嘉怡同蘇韻姿喺搜查任務戰鬧出笑話。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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