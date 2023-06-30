不可能任務2丨中環上演終極拆彈任務 隊長蔡思貝對邢慧敏施壓
身為隊長嘅 蔡思貝Sisley 喺上幾次任務都表現得相當可靠，喺隊友遇到困難時又會及時送上鼓勵，不過Sisley就話今次對住負責拆彈任務嘅 邢慧敏 ，態度就由暖心鼓勵變成施壓，睇片見到邢慧敏喊晒，唔知係咪因為壓力太大呢？
着住套超過80磅嘅Bomb suit嚟做拆彈任務，仲要來回跑咗幾次，邢慧敏話自己拍攝前都樂緊張，所以前一晚佢就特登早啲瞓嚟抖足精神，而一齊隊友蘇韻姿、謝嘉怡、邵珮詩同黃碧蓮都讚邢慧敏好犀利。
對於終於完成晒任務，黃碧蓮就話除咗唔捨得外，最大感覺就係可以鬆一口氣呀！
網民點睇？
大家再合作一套劇😂更加有感情❤
TVB带出香港更多女性工作😂女性係香港各种艰辛高危行業一样能够胜任
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