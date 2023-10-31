不如食豪D丨曾比特豪隊成罐魚子醬 陸浩明與女友意大利旅行遇車禍

無線娛樂新聞台報導：曾比特同陳葦璇呢日為陸浩明同楊尚友Christian主持嘅全新飲食節目《不如食豪D》擔任嘉賓。之前一直拍《食平D》系列嘅六號，今次就嚟個大反差同Christian一齊豪食，六號仲話曾比特喺節目中獻出第一次品嚐魚子醬，由於係豪食嘅關係，當曾比特見到一座山咁高嘅魚子醬時就滴晒汗，但食完就露出一個幸福嘅表情喇。