不如食豪D丨曾比特豪隊成罐魚子醬 陸浩明與女友意大利旅行遇車禍
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無線娛樂新聞台報導：曾比特同陳葦璇呢日為陸浩明同楊尚友Christian主持嘅全新飲食節目《不如食豪D》擔任嘉賓。之前一直拍《食平D》系列嘅六號，今次就嚟個大反差同Christian一齊豪食，六號仲話曾比特喺節目中獻出第一次品嚐魚子醬，由於係豪食嘅關係，當曾比特見到一座山咁高嘅魚子醬時就滴晒汗，但食完就露出一個幸福嘅表情喇。
第一次食魚子醬嘅曾比特，食到停唔到口，最後仲清晒罐魚子醬，搞到陳葦璇一啖都冇食過，六號仲即時拎埋個吉罐出嚟畀大家睇，又話送個罐畀對方留念，相當搞笑。
同女友陳詩欣愛情長跑咗14年跑六號，早前同對方去咗意大利慶祝生日，不過旅程入面就發生咗啲小意外，不幸撞爛咗架車嘅倒後鏡。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台