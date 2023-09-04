譚旻萱投訴陳昊森靚仔到乞人憎 戴祖儀稱與肥腸有引人入勝互動

無線娛樂新聞台報導：戴祖儀、鍾晴、Mandy 譚旻萱、梁仲恆同台灣男神陳昊森等，呢日為葉念琛執導嘅新戲《不是你不愛你》進行開鏡儀式。電影延續10年前嘅作品，以三角戀為主線，今次就搵嚟新一代女神Mandy擔任經典角色阿寶。