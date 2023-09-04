譚旻萱投訴陳昊森靚仔到乞人憎 戴祖儀稱與肥腸有引人入勝互動
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無線娛樂新聞台報導：戴祖儀、鍾晴、Mandy 譚旻萱、梁仲恆同台灣男神陳昊森等，呢日為葉念琛執導嘅新戲《不是你不愛你》進行開鏡儀式。電影延續10年前嘅作品，以三角戀為主線，今次就搵嚟新一代女神Mandy擔任經典角色阿寶。
因為拍電影嘅關係，Mandy要同男神陳昊森朝夕相對，佢就投訴陳昊森靚仔到有啲乞人憎，對於Mandy嘅投訴，陳昊森就好靦腆咁講咗句「謝謝」。講到今次嚟香港拍戲，陳昊森就話自己嘅廣東話進步咗唔少，如果大家慢慢講佢都會聽得明，之後佢當然有曬幾句廣東話嚟證明吓自己嘅進步啦！
首次拍電影嘅戴祖儀，話雖然自己只係客串一場戲，但係造型上就相當爆炸，佢仲透露戲中同肥腸有好多引人入勝嘅互動，叫大家期待一下喎！而同樣係客串嘅鍾晴，表示自己喺戲中飾演阿寶嘅朋友，佢又透露雖然人前Mandy係大眾女神，但係人後其實係個好豪氣嘅女仔呀。
為咗延續10年前作品《第一次不是你》阿寶同阿強嘅故事，導演葉念琛就話今次特登搵返呢套戲嘅男女主角蔣家旻同馬志威嚟演出新作，至於問到佢今次新戲嘅故事，葉導就話透露係個浪漫愛情故事，但係具體係點就唔劇透喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台