林襄任啦啦隊為棒球代表應援 意外大敗未灰心繼續熱舞打氣

無線娛樂新聞台報導：世界棒球經典賽近日正舉行當中，各支勁旅正進行小組賽爭取出線，不過身為啦啦隊嘅 林襄 曲曲 筠熹 同 阿布舞 呢日現身活動時，就話中華台北日前首戰慘敗未有影響心情，仲認為身為啦啦隊要繼續為球迷帶嚟正能量先得呀。