《聲夢》成員分別試音 參與《中國好聲音》新一屆面試
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無線娛樂新聞台報導：已經舉行多屆嘅內地歌唱節目《中國好聲音》新一季即將再次展開，而幕後團隊日前就舉行首次香港面試，其中《聲夢傳奇》兩屆嘅部份畢業生都獲安排參加，仲分別準備兩首歌曲表演。而 冼靖峰 何晉樂 林智樂 同 張馳豪 就分別話有唔同緊張之處喇。
今次係成員們上次參賽之後嘅另一大面試機會，緊張都一定係正常嗁，好似 蔡愷穎 詹天文 趙頌宜 同 劉芷君 就話現場環境比想像中放鬆，不過Windy就話跳舞時會同評判見面，所以就多咗少少壓力喇。
今次試音面試佢都為選曲傷透瞄筋，好似 鍾柔美 文凱婷 同 潘靜文 咁，佢哋就話因為場地安排令舞步有少少影響，仲話冇同評判直接見面有真係參與節目其中嘅感覺喇。
網民點睇？
希望其他嘅聲夢1、2學員都有機會參加面試
希望吉吉,李佳也可以去!!! 龍小姐更加啦!!! 快d!!!! Hahaahaha
有Windy就有讚~😁🎊👏
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台