《聲夢》成員分別試音 參與《中國好聲音》新一屆面試

無線娛樂新聞台報導：已經舉行多屆嘅內地歌唱節目《中國好聲音》新一季即將再次展開，而幕後團隊日前就舉行首次香港面試，其中《聲夢傳奇》兩屆嘅部份畢業生都獲安排參加，仲分別準備兩首歌曲表演。而 冼靖峰 何晉樂 林智樂 同 張馳豪 就分別話有唔同緊張之處喇。