中居正廣休養後現身拍新廣告 盼有六塊腹肌著緊身衫狂曬

中居正廣休養後現身拍新廣告 盼有六塊腹肌著緊身衫狂曬

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：前日本組合SMAP隊長 中居正廣 早前傳出健康出現問題停工，不過年初正式式復工嘅佢，似乎已經回復不俗狀態，早前佢就同搞笑藝人 劇團一人 合拍電訊廣告，仲大曬好耐都冇睇過嘅舞技，佢仲自嘲已經生晒鏽，年紀大不復當年咁話呀。

呢日除咗佢哋兩位演出之外，6年前曾同中居一齊演出嘅狗演員亦都有參與，難怪一見面大家都咁開心啦。中居又講到如果有魔法的話，希望可以有一身橫練嘅肌肉，以6塊腹肌身穿緊身T恤Show Off，如果可以講到一口流利英文就更開心咁話。

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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