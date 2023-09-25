中居正廣休養後現身拍新廣告 盼有六塊腹肌著緊身衫狂曬

無線娛樂新聞台報導：前日本組合SMAP隊長 中居正廣 早前傳出健康出現問題停工，不過年初正式式復工嘅佢，似乎已經回復不俗狀態，早前佢就同搞笑藝人 劇團一人 合拍電訊廣告，仲大曬好耐都冇睇過嘅舞技，佢仲自嘲已經生晒鏽，年紀大不復當年咁話呀。