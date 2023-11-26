中居正廣拍新廣告邊唱邊跳證寶刀未老 孖廣瀨鈴手舞足蹈展活力
廣告
無線娛樂新聞台報導：前組合SMAP成員中居正廣自從病癒後積極重投工作，呢日夥拍人氣女星廣瀨鈴拍攝新廣告，手舞足蹈相當有活力，中居喺上一輯廣告久違展舞技，邊唱邊跳力證寶刀未老，廣告出街後得到好大迴響。
新一輯廣告有中居坐鎮之外，仲有日本國家籃球隊成員、擁有身高208cm嘅Josh Hawkinson亦有份演出，中居笑指假若有對方身高，佢最想試吓就咁換燈膽，而廣瀨鈴細個打咗8年籃球，好想有呢個身高就可以做職員籃球員。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台