中島美嘉訪港宣傳明年2月個唱 全程笑容滿面親切向歌迷揮手
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無線娛樂新聞台報導：日本歌手中島美嘉出道22年，將喺明年2月3日於亞洲博覽館舉行個唱，中島美嘉10月4號專程來港進行三日兩夜宣傳之旅，不少粉絲帶應援物及唱片嚟迎接偶像。
有粉絲由澳洲回港為見偶像一面，大約下晝兩點，一身休閒打扮嘅中島美嘉由工作人員陪同下步出接機大堂，中島美嘉全程笑容滿面，親切向大家揮手，企定定畀大家影相，之後由保安護送下，步行去停車場，中島美嘉沿途有接過粉絲送嘅禮物。
中島美嘉曾先後來港宣傳電影，以及為亞洲流行音樂節演出，中島美嘉相隔5年再度訪港，第二日就開記招公佈演唱會詳情。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台