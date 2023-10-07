中島美嘉大方叫香港歌迷盡情點歌 苦練廣東話自爆最愛食春卷
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無線娛樂新聞台報導：日本歌手中島美嘉早前宣佈明年2月將首度喺香港個唱，一班香港歌迷相當激動，中島美嘉近日來港宣傳，呢日現身出席記招，大方叫歌迷盡情點歌，佢希望演唱會歌單盡量包含大家想聽嘅歌。
中島美嘉坦言想記住用廣東話講自己個名，雖然有啲難，不過佢想挑戰一下，中島美嘉又指對海外歌手唔係特別熟悉，盼望之後有機會認識，中島美嘉相隔5年再訪港，佢好想食點心，特別鍾意食春卷，佢又話平時有做健身練肌肉，更自認個性容易緊張，有自己獨特放鬆方法！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台