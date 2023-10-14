中島美嘉認與愛貓傾偈最減壓 臨近農曆新年開騷唔好意思收利是
廣告
無線娛樂新聞台報導：日本歌姬中島美嘉早前訪港宣傳佢嘅海外演唱會，揀香港作為海外騷唯一一站，中島美嘉對香港歌迷有唔錯嘅印象，感謝粉絲一直等待。
中島美嘉對港人有一個好友善嘅印象，而且香港粉絲對佢比較熱情，中島美嘉唔排除喺演唱會重現NANA造型，目前仍要策劃一下，中島美嘉演唱會臨近農曆新年，佢唔好意思收利是，中島美嘉之前患上罕見病「耳咽管開放症」影響聽覺，為咗保持身心健康，佢平日生活好簡單，與愛貓傾偈係最減壓嘅事。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台