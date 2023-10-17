中声2生日会丨生命斗士陈宝雄喜获名医治疗 周文馨重温被淘汰不禁落泪…
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無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱真人骚《中年好声音2》已播出六集，一众参赛者亦因为比赛而成为朋友，这天他们相约一齐为十月寿星庆祝生日，以及一起睇第六集直播。
不少被淘汰的选手戚黛黛、王嘉明等亦有到场，生命斗士陈宝雄虽然在刚播出一集60强止步，但他多谢台前幕后照顾，想不到因为节目而为他的病带来新希望，右眼近乎失明的宝雄，自爆近日收到一个超大惊喜，就是国际知名眼科医生林顺潮愿意帮他检查同医治，他多谢TVB及《中年好声音2》，节目播出后逛街有素未谋面的市民为他加油打气，得到大家的关爱，令他相当感恩！
呢集有不少出人意表的赛果，曾获五灯的周文馨因选错歌而只获一灯即被out，呢日重温自己表现，周文馨难掩哀伤落泪。而冧庄再夺五灯的刘可，评审肥妈赞他今次演出感染力十足，听几句已想哭，在最后一刻才敢释放自己情绪。
今次生日会虽然有部分人未能到场，但係108位选手无论赛情是怎样也互相支持对方，好像远在瑞士的孙耀威妹妹孙美贤也隔空送祝福，而作为十月寿星的宋子豪，今年最大生日礼物就是认识到这班好朋友。同样是十月寿星的古卓文及尹新杰，前者希望大家可身体健康充满正能量，后者就希望大家顺顺利行。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台