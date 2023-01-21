中年好聲音丨何廣沛朱智賢低調撐老友 豹哥指導參賽者勿揀梅姐家駒金曲…
歌唱真人騷《中年好聲音》今個星期提早喺年三十晚播出，節目展開新一輪個人賽，20位參加者挑選影視金曲出戰，爭取晉級18強。
丁文俊唱陳百強金曲《當我想起你》，指最近睇日劇講初戀，令佢諗起讀書嘅初戀一段開心嘅往事，而魏嘉信唱林峯嘅《愛在記憶中找你》，因為太鍾意TVB劇，曹敏寶唱電視劇《大鬧廣昌隆》主題曲《抱緊眼前人》，呢首歌係由爸爸親自幫佢揀，希望大家聽到阿女嘅中低聲嘅特式。
上一回合團戰獲得最高分，丁文俊及魏嘉信坦言信心倍增，曹敏寶則不敢鬆懈，呢日好友朱智賢再次前來支持曹敏寶，何廣沛低調現身撐老友何博文，未有事先張揚，希望唔會畀對方壓力，何廣沛與何博文係中學同學，由中三開始認識，friend足20年，仲係波友同牌友，又會一齊約埋唱K，何博文於半年前更作曲畀何廣沛唱，稍後先拍MV放上網。
呢輪個人賽邀請豹哥單立文做嘉賓評判，佢對參賽者夾硬要挑戰極限歌，豹哥都會畀啲意見，指有啲歌唔掂得，因為只有原唱者可以handle，希望佢哋多加留意，用呢啲歌去參賽反而好蝕低，譬如梅姐梅艷芳同Beyond主音黃家駒嘅歌，豹哥坦言一講家駒有好多回憶湧現。
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