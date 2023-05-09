中年好聲音演唱會｜成員加緊綵排迎下周演出 Bill哥哥出院缺席休養充…
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無線娛樂新聞台報導：中年好聲音演唱會｜成員加緊綵排迎下周演出 Bill哥哥出院缺席休養充電
《中年好聲音夢想成真演唱會》嘅三場演唱會仲有唔夠一星期就正式舉行，近日一班有份演出嘅成員就喺音樂總監 伍仲衡 嘅安排之下投入加緊綵排喇。而 周吉佩 就話演唱會就係佢哋大家嘅畢業禮，仲話表演當中包含唔少元素，仲會有比賽時未見過嘅表演呀。
而人多勢眾之下，亦會有唔同形式嘅組合出現，吉吉仲話會有一個環節大家好似開Party一樣為大家表演呀。至於 龍婷 同 李佳 就指歌曲會有好多改編，包目大家耳目一新呀。
唱歌大家聽咗大半年，所以 顏志恒 羅啟豪 同 梁浩銓 就話今次佢哋會加埋勁歌熱舞，佢哋仲喺排舞師特訓之下練習，希望到時有好表現呈現喺大家眼前咁話。而 鮑聖光 支嚳儀 同 柳冕 就各有唔同準備，仲話大家都花咗好多心機排練呀。
日前 吳大強 出席活動時因為唔舒服暈倒而要休息，一班好成員都話已經分別向Bill哥哥問好，仲希望佢先唞足精神，身體最緊要，叫佢唔使擔心呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台