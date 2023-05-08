中年好聲音紅白大戰｜紅隊女將表現佳獲勝 梁浩銓拗柴死頂唱跳
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無線娛樂新聞台報導：星期日播出嘅《中年好聲音紅白大戰》圓滿結束，最終由紅組勝出，不過去到四強階段由 李佳 龍婷 周吉佩 同 羅啟豪 對戰時依然未知鹿死誰手，戰況非常激烈，最後靠兩位女唱將嘅出色表現，成功帶領成員勝出。
而 龍婷 同 曹敏寶 支嚳儀 同 李思林 組成嘅女團演繹《隆重登場》表現亦都令人眼前一亮。事後紅組9位成員接受訪問時就明顯心情大靚，仲叫晒口號喇。佢哋仲話今次喺並非比賽情況下出場表演，大家心情都比之前放鬆同自在，所以就會有更為突出嘅演出喇。
白組嘅男士們雖然今次未能勝出，不過依然非常享受今次整個表演， 梁浩銓 更加落力到拗柴扭傷腳都死頂上陣。而一向視快歌為死穴嘅英國豪就正視自己弱點，最次挑戰演出快歌，佢同Bill哥哥 吳大強 仲有 何博文 又跳又唱，亦都收穫大量掌聲。 涂家堯 仲話除咗佢哋各位參加者之外，希望觀眾都對佢哋呢次畢業表演睇得開心滿意呀。
呢次拍攝前後經歷半年有多，除咗參賽者成為好友之外，台前幕後亦都係呢個大群體嘅一份子，好似呢日佢哋就為評審之一 周國豐 慶生，而佢哋仲話一直以來大家都會輪流為大家慶祝，仲話唔捨得《中年好聲音》完結咁話呀。
網民點睇？
龍婷佳佳顏生UK豪Bill都好出色
我覺得跳得最好係梁浩全，有勁，似樣！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台