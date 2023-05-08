中年好聲音紅白大戰｜紅隊女將表現佳獲勝 梁浩銓拗柴死頂唱跳

無線娛樂新聞台報導：星期日播出嘅《中年好聲音紅白大戰》圓滿結束，最終由紅組勝出，不過去到四強階段由 李佳 龍婷 周吉佩 同 羅啟豪 對戰時依然未知鹿死誰手，戰況非常激烈，最後靠兩位女唱將嘅出色表現，成功帶領成員勝出。