中年好聲音｜七強名單塵埃落定 顏志恒台上爆喊羅啟豪獲選MVP
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無線娛樂新聞台報導：已經去到七強名單之爭嘅《中年好聲音》星期日一集，由各位選手邀請其他已淘汰參加者合唱出戰，佢哋除咗獲嘉賓評判 巫啟賢 送咗唔少有用嘅評語之外，唔少選手仲因為已經去到比賽末段而非常感觸。
其中巫啟賢就對 李佳 嘅表現最為讚賞，仲大讚佢表現有如專業歌手呀。至於顏志恒同魏嘉信合唱時，就更加喺台上唱到流下男兒淚，最後顏志恒同李佳就分別得到呢集最高分數88分喇。
雖然分數最高嘅另有其人，不過呢集嘅MVP就由同區俊傑合作《祝福》嘅 羅啟豪 獲得，佢仲話呢集表現令自己爭冠嘅信心大為增加呀。至於 林鉫徫 就因為累積分數最低，呢集就成為佢參賽嘅最後一集喇，但係佢就話人生當中音樂佔非常大比重，以後都會喺其他舞台繼續為大家唱歌呀。
至於Bill哥哥亦因為分數唔高再次陷入危機，但係嚟緊佢就會同 韋綺姍
合唱出戰，所以佢就認為自己應該可以平穩通過喇。
網民點睇？
支持大強&廚師哥哥
各位中年戰友加油👊
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台