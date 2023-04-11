中年好聲音｜七強名單塵埃落定 顏志恒台上爆喊羅啟豪獲選MVP

無線娛樂新聞台報導：已經去到七強名單之爭嘅《中年好聲音》星期日一集，由各位選手邀請其他已淘汰參加者合唱出戰，佢哋除咗獲嘉賓評判 巫啟賢 送咗唔少有用嘅評語之外，唔少選手仲因為已經去到比賽末段而非常感觸。