中年好聲音｜12強齊集型格拍新MV 賽程緊張跟Bill哥哥學淡定

無線娛樂新聞台報導：已經決出最後12強名單嘅節目《中年好聲音》，呢日各位成員已黑紅Rock味打扮一齊現身，為重新編曲嘅Beyond名作《不再猶豫》拍攝MV，現場仲安排晒管弦樂隊同和音歌手在場，直情係似開騷多過拍MV呀。