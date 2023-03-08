中年好聲音｜12強齊集型格拍新MV 賽程緊張跟Bill哥哥學淡定
呢首經典歌由評審之一 伍仲衡 重新編曲，呢日Harry亦都有份參與拍攝，空檔仲同各位參賽者一齊Jam歌喎。而同Harry開完騷冇幾耐嘅 區永權 亦都有現身現場，唔知遲啲有冇機會將HEA同《好聲音》合作演出呢？
梁皓銓 同 支嚳儀 就話平時同Harry都係比賽同評判身份，呢日一齊唱歌有非常唔同嘅感受，Harry仲話平時錄影節目不知幾想出場彈琴咁話。至於今次拍MV對佢哋唔少人都係新鮮嘅經驗， 周吉佩 曹敏寶 同 丁文俊 就話各有唔少準備喇。
首次參與拍攝MV嘅 羅啟豪 就話自己心情興奮又緊張，不過唔使跳舞就令佢哋舒一口氣喇。而 涂家堯 就話估唔到拍攝係咁大陣仗嘅情況，所以令自己更加情緒高漲呀。而阿寶同Venus仲為 see saw先 擔任一日限定主持，為大家拍低現場花絮，仲話原來一啲都唔簡單，而 吳大強 就被追問新抱嘅條件喇。
呢日雖然12強成員一齊現身，不過亦都代表比賽將會繼續淘汰賽，而吉吉就講到每次都心情非常緊張，仲要向Bill哥哥學習平和嘅心境呀。
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