《中年好聲音》集結團拜整甜品 支嚳儀鮑聖光互爆貪靚秘密
身為烘焙師嘅支嚳儀，喺現場負責指導眾人，令大家變成為「中年好師傅」製作甜品，當中涂家堯無論篩粉定唧cream都有板有眼，六位夾手夾腳好快就整起三款唔同嘅甜品喇！而由於初七係人日，支嚳儀就特意準備咗幾個蛋糕同大家慶祝，兼祝觀眾們人日快樂呀！
六位因為參加節目而結緣成為朋友，Edmond就準備咗個小遊戲測試一下佢哋嘅默契，當中講到要佢哋選出「最貪靚」嘅成員時，鮑大人即爆料話某君貪靚嘅程度，係要將眼睫毛分成幾段嚟貼，坐喺鮑大人隔離嘅支嚳儀即時心虛以畫簿遮面，點知就畀Edmond睇到佢當日嘅眼睫毛真係有幾層，令支嚳儀尷尬咁笑謂：「咁樣先炯炯有神，你識咩吖！」然後佢再禮上往來爆返鮑大人都相當貪靚，每次喺化妝間準備時，對方都會同髮型師講自己個頭想set、啲頭髮要幾攣。
至於要佢哋選出「最想保護」嘅成員時，彭澤英竟然話想攬實保護羅金榮，而何博文就指想保護好似BB咁cute嘅彭澤英！想知點解？Click入去睇完整訪問片段啦！
網民點睇？
《中年好聲音》真心好睇❤❤❤❤
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
《中年好聲音》幾時進行總決賽？
節目將100名入圍參賽者續一進行表演並進行淘汰，或放入復活區，而稍有名氣的屯門娜娜首集就被淘汰，預料共有18集⋯⋯詳情請看
《中年好聲音》有邊幾位參賽者值得留意？
在首批亮相的31位參賽者中，9成熟口熟面，而當中不少參賽者來頭猛料⋯⋯詳情請看
讀者留言