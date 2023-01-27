《中年好聲音》集結團拜整甜品 支嚳儀鮑聖光互爆貪靚秘密

無線娛樂新聞台報導：新年當然要一團和氣，所以即使喺節目《中年好聲音》中，一眾參賽者為咗20強嘅席位而鬥得幾犀利都好，佢哋喺節目外其實好好感情。呢日主持 Edmond許文軒 就約埋支嚳儀、鮑聖光、羅啟豪、彭澤英、何博文同涂家堯幾位《中年》參賽者一齊團拜，兼去到支嚳儀嘅主場整賀年甜品！