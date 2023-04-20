《中年好聲音》6強選手戰衣率先曝光 各出其謀爭奪王者寶座
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無線娛樂新聞台報導：
經過半年時間，TVB綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》嚟到最後一個環節，6強選手將於本周日（23號）晚上8點半直播《中年好聲音登峯之戰》爭奪總冠軍，分別係李佳、龍婷、吳大強、顏志恒、羅啟豪及周吉佩出戰，競逐王者寶座！
6強選手忙於為總決賽作最後準備，呢日佢哋返電視城試出賽戰衣，龍婷先試一件型格服飾，本身龍婷覺得金色衫上台好靚，佢覺得件衫好合心意，而李佳身穿閃爆貼身裙。
羅啟豪同吳大強一向對自己要求高，羅啟豪希望爭取時間綵排，好好調整心態作賽，吳大強笑稱太太前來打氣，令佢信心大增；周吉佩一早諗好快歌主題，同時佢有搵韋綺姍老師上堂練歌，顏志恒喜歡穿闊褲，今次佢覺得戰衣好啱心水，決賽更獲親友到場支持！
網民點睇？
只看羅啟豪（英國豪），我心目中的冠軍🎉🎉🎉
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台