《好聲音》出身見證新一屆參賽 丁文俊曹敏寶送貼士予「中二生」
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無線娛樂新聞台報導：丁文俊 曹敏寶 同 梁愷庭 三位《中年好聲音》嘅成員，呢日齊齊現身一個活動，而首屆畢業嘅佢哋，對新一屆108位參賽者已經現身，仲已經開始錄影，就有唔少睇法，仲認為唔少「中二生」都實力強橫，更加有唔少心水之選呀。
身為過來人嘅佢哋呢日亦俾咗少少貼士大家，丁文俊仲話諗起當年尤如惡夢一樣，而阿寶就認為要由心而發，唱歌時自然可以各大家傳遞心中感情喇。而二家姐 李思林 失去至親之後，是非又滿天飛，身為好友嘅佢哋，就話會喺背後默默支持，希望佢早日走出傷痛呀。
網民點睇？
又番抄中一面目全非希望有奇跡找到看点
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台