《好聲音》出身見證新一屆參賽 丁文俊曹敏寶送貼士予「中二生」

無線娛樂新聞台報導：丁文俊 曹敏寶 同 梁愷庭 三位《中年好聲音》嘅成員，呢日齊齊現身一個活動，而首屆畢業嘅佢哋，對新一屆108位參賽者已經現身，仲已經開始錄影，就有唔少睇法，仲認為唔少「中二生」都實力強橫，更加有唔少心水之選呀。