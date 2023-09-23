唔止唱歌｜好聲音成員辦各式體育比賽 密切觀察《中聲二》賽事進展
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無線娛樂新聞台報導：吳大強 顏志恒 曹敏寶 梁浩銓 魏嘉信 等一班《中年好聲音》成員，呢日齊齊參加一個新片首映禮，雖然比賽已經結束，不過佢哋就不時有唔同聚會，最近仲籌辦一個籃球賽，仲話呢個比賽屬於世界性咁話。阿寶仲爆Bill哥哥乒乓球技一流，稍後會安排唔同比賽呀。
身為首屆《中年好聲音》成員，佢哋對新一屆比賽亦都非常留意，Bill哥哥就認為 古淖文 表現非常唔錯，讚佢有台型之餘唱歌又好，而梁浩銓就睇好同性三分親嘅梁浩賢，原來佢哋仲早已經認識，至於阿寶就偏好黃劍文喇。
Benson同魏嘉信更加去到錄影現場觀摩佢哋嘅比賽，仲成為大家請教嘅對象，仲叫大家最重要係做自己，記住要開心咁去參與咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台