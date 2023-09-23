唔止唱歌｜好聲音成員辦各式體育比賽 密切觀察《中聲二》賽事進展

無線娛樂新聞台報導：吳大強 顏志恒 曹敏寶 梁浩銓 魏嘉信 等一班《中年好聲音》成員，呢日齊齊參加一個新片首映禮，雖然比賽已經結束，不過佢哋就不時有唔同聚會，最近仲籌辦一個籃球賽，仲話呢個比賽屬於世界性咁話。阿寶仲爆Bill哥哥乒乓球技一流，稍後會安排唔同比賽呀。