中年好聲音丨林二汶睇好吳大強隊同劉智衛隊 李思林確診遲入組感謝團員…
TVB歌唱真人騷《中年好聲音》於1月15號播出呢集將上映團戰，26強選手分成6組，演繹指定歌曲《今宵多珍重》、《年少無知》、《燕尾蝶》、《心急人上》、《女神》及《領悟》2爭取晉級20強，經過密集式訓練，出戰前各組相當有信心。
林鉫徫同陳早怡稱今次唱《女神》策略係打感情牌，用聲音感動大家，而區俊傑指《年少無知》係一首激勵嘅歌，佢哋希望透過四位團員嘅合作感染到觀眾；吳大強與團員馮志豪、龍婷、應德榮及李佳唱《今宵多珍重》，佢哋策略係一條心唱好呢首歌，盡力爭取好成績。
李思林因上星期確診遲入組練習，佢哋組挑戰唱《領悟》，李思林感謝團員不離不棄，希望大家齊心協力唱好首歌，涂家堯指經過幾次綵排，佢同其他團員都好滿意出嚟嘅效果；丁文俊、曹敏寶、顏志恒、魏嘉信及周吉佩稱佢哋練習唱《燕尾蝶》，整個過程好融洽。
梁浩銓、支嚳儀、李泇霖及何博文以一身粉紅戰衣唱《心急人上》，佢哋研究呢首歌嘅時候有加入舞步走位，亦有少許戲劇元素，《心急人上》呢組挑戰跳唱，原來綵排時被幕後批評呢個表演未合格，搞到梁浩銓臨時搵老友幫手編舞，支嚳儀亦感謝好友JW給予意見。此外，林二汶作為呢輪團戰嘅導師，指導參加者調整表演，林二汶覺得有兩隊特別做到入型入格、唱出首歌嘅味道，睇好《年少無知》組同《今宵多珍重》組，而其他隊伍嘅表演亦比較有趣！
網民點睇？
Pao !! 👍
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