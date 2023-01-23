中年好聲音｜何博文李佳龍婷脫穎而出 何廣沛現身錄影支持多年老友

無線娛樂新聞台報導：正進行新一輪個人戰嘅《中年好聲音》新一集喺年卅晚播出，當中以 李佳 龍婷 同 何博文 嘅表現最受評判青睞，而呢日 何廣沛 就現身錄影廠，現場支持已經相識多年嘅老友何博文，仲話老友嘅潛力仲未完全發揮出嚟咁話。