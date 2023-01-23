中年好聲音｜何博文李佳龍婷脫穎而出 何廣沛現身錄影支持多年老友
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無線娛樂新聞台報導：正進行新一輪個人戰嘅《中年好聲音》新一集喺年卅晚播出，當中以 李佳 龍婷 同 何博文 嘅表現最受評判青睞，而呢日 何廣沛 就現身錄影廠，現場支持已經相識多年嘅老友何博文，仲話老友嘅潛力仲未完全發揮出嚟咁話。
Matthew話雖然博文呢集獲得高分，不過自細聽對方嘅唱歌聽到大，仲話「搏懵」唱得出歌曲當中嘅感情，仲話佢仲未完全爆發出自己嘅百分百表現呀。
而一向表現平穩嘅 鮑聖光 呢集就同「二家姐」 李思林 雙雙跌入危險區，鮑大人事後就坦言係準備不足歌詞未背熟所致喇。而二家姐雖然分數普通，不過佢就滿意自己表現，仲話歌曲非常有紀念性，所以已經覺得無憾咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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