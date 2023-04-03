中年好聲音｜吳大強反攻入8強奪MVP 涂家堯累積包尾無奈出局
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無線娛樂新聞台報導：已經去到8強階段嘅《中年好聲音》最新一集，上星期敬陪末座嘅 吳大強 一舉反攻，以一首《月亮代表我的心》獲多位評判青睞，套得全晚最高分之餘仲成為呢集MVP，累積分數仲成為第三名。
Bill哥哥事後就話非常開心，又話證明努力就會有成果冇白費，仲預告下次會選唱英文歌呀。而 周吉佩 呢集自彈自唱亦一洗頹風，以84分同龍婷一齊明列呢集第二名。吉吉話出場前本來非常擔心，不過最後決定放手一搏，最終獲得不俗成績。
之前一直表現優異嘅 支嚳儀 呢集就表現平平得分最低，不過因為累積分數成績而逃過被淘汰命運，事後佢仲話用錯方法表現呀。呢集仍未反超前而不幸被淘汰嘅 涂家堯 就似乎有晒心理準備，對出局非常鎮定冷靜。
網民點睇？
大強好強
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台