《中年好聲音》周吉佩時隔16年再獲獎 感謝節目賦予中年人無限鼓勵與肯定
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TVB 節目《中年好聲音》為仍努力追求音樂夢想的中年人帶來了再次圓夢的機會。近日，第一季冠軍周吉佩於「十大中文金曲2024」獲得了最佳進步奬銀奬，是他時隔16年後，再次參與頒奬禮，並以個人身份得奬。他在剛完成的演唱會中拿著奬項，跟戰友和粉絲分享喜悅，「因為我覺得呢個獎，唔單止係個人獎咁簡單，因為佢揹住咗《中年好聲音》呢個名，係賦予咗好多鼓勵同肯定比我哋中年人。」周吉佩多年來一直為追求音樂夢而努力，他於2007年參加歌唱比賽入行，試過推出個人專輯，亦有與朋友組BAND演出。幾經波折後，周吉佩參加了《中年好聲音1》，經過重重難關後奪得冠軍，除了獲得更多演出機會外，亦先後推出個人單曲，包括《你是我唯一的》、《Falling For You》等，讓他的音樂夢得以延續下去。在獲得「十大中文金曲2024」最佳進步奬銀奬後，周吉佩在社交平台發文感謝大家的支持：「好開心，我得到『最佳進步獎-銀獎』！多謝香港電台十大中文金曲，多謝公司上上下下的同事，對上一次站在這個頒獎禮已是08年，相隔16年，雖然有點遲，但總算有進步，多謝大家對我這個中年人的鼓勵！接下來繼續努力！」之後，他又在《一班好聲音「十」力無限演唱會》的舞台上，拿著奬項再次感謝大家，「呢一年我好用心去堅持同進步，雖然呢個進步獎遲咗10幾年先去攞，但我覺得呢十幾年冇枉過。對於我嚟講，追求音樂呢一個夢想，係唔會有停止嘅一日。我哋10個中一生同中二生嘅四大天王，中年好聲音一、二有冇獎嘅朋友都好，佢哋都係一樣，大家鍾意音樂就係咁純粹，我哋呢班人走埋一齊就係咁純粹。」延伸閱讀【中年好聲音3】全球招募已經開始啦！
圖片來源：TVB