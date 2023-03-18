中年好聲音｜參加者齊聚賀阿寶家堯生日 丁文俊龍婷合唱冒粉紅泡泡
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無線娛樂新聞台報導：踏入十強競爭階段嘅《中年好聲音》，星期日晚就會決定出最後十強名單，不過喺緊張嘅比賽過程之下，其實一班參加者都空閒時非常老友，仲不時都會相約見面聚會，好似呢日佢哋又再約出嚟，為 曹敏寶 同 涂家堯 慶祝生日喇。
呢日就連平時鐵面嘅評判 張佳添 同早前被淘汰嘅 柳冕 都有出席，雖然呢日佢哋同比賽時一樣都係唱歌，不過氣氛就輕鬆得多喇，好似早前比賽時合唱過嘅 丁文俊 同 龍婷 呢日就被大家整蠱起哄要佢哋拖手，非常搞笑。
比賽剩返6位選手爭取最後5個席位，最後結果就要星期日晚節目先知，但係 林鉫徫 喺呢集就被讚選曲同表現，至於 曹敏寶 由海選到而家身材大為消瘦，呢日佢就解釋原來同自己情緒出問題有關，仲話係因為一首歌而令自己走出困擾呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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