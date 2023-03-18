中年好聲音｜參加者齊聚賀阿寶家堯生日 丁文俊龍婷合唱冒粉紅泡泡

無線娛樂新聞台報導：踏入十強競爭階段嘅《中年好聲音》，星期日晚就會決定出最後十強名單，不過喺緊張嘅比賽過程之下，其實一班參加者都空閒時非常老友，仲不時都會相約見面聚會，好似呢日佢哋又再約出嚟，為 曹敏寶 同 涂家堯 慶祝生日喇。