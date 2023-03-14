中年好聲音｜十強戰上半部梁浩銓止步 無悔選歌出事將推個人歌曲

無線娛樂新聞台報導：戰況日趨緊湊嘅《中年好聲音》，正進行搶入十強激戰，12號播出嘅一集完成上半部份，暫時由 周吉佩 同 支嚳儀 以最高分數領先，佢哋都以穩定表現獲評判青睞，不過 梁浩銓 就被評判指揀錯歌而令實力大打折扣，最終被淘洶無緣晉級十強喇。