中年好聲音｜十強戰上半部梁浩銓止步 無悔選歌出事將推個人歌曲
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無線娛樂新聞台報導：戰況日趨緊湊嘅《中年好聲音》，正進行搶入十強激戰，12號播出嘅一集完成上半部份，暫時由 周吉佩 同 支嚳儀 以最高分數領先，佢哋都以穩定表現獲評判青睞，不過 梁浩銓 就被評判指揀錯歌而令實力大打折扣，最終被淘洶無緣晉級十強喇。
事後佢就話因為自己分組喺強敵環伺之下，整體實力實在太強勁，所以自己都輸得心服口服，就算有機會重新比賽，亦都會繼續選擇同樣歌曲出賽呀。佢又提到即將有計劃推出自己嘅歌曲，希望大家繼續支持呀。
呢集各位參賽者都分享自己同所選歌曲嘅故事，就連主持 車婉婉 都聽到喊完又喊，仲被化妝師投訴眼都腫埋，佢又話自己一向感性非常易激動，仲話睇住參賽者一直減少， 就難免會感觸咁話喇。
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常見問題
《中年好聲音》幾時進行總決賽？
節目將100名入圍參賽者續一進行表演並進行淘汰，或放入復活區，而稍有名氣的屯門娜娜首集就被淘汰，預料共有18集⋯⋯詳情請看
《中年好聲音》有邊幾位參賽者值得留意？
在首批亮相的31位參賽者中，9成熟口熟面，而當中不少參賽者來頭猛料⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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