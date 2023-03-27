中年好聲音｜十強選手煇黃金曲爭晉級 李佳奪MVP丁文俊被淘汰

無線娛樂新聞台報導：進入最後4個回合嘅《中年好聲音》，星期日晚播出咗以煇黃金曲決戰嘅首回合，十強選手分別以唔同經典金曲迎戰，最後 李佳 以《上海灘》獲得呢集嘅最高分數同MVP，而丁文俊就因表現一般而被淘汰。