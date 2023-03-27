中年好聲音｜十強選手煇黃金曲爭晉級 李佳奪MVP丁文俊被淘汰
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無線娛樂新聞台報導：進入最後4個回合嘅《中年好聲音》，星期日晚播出咗以煇黃金曲決戰嘅首回合，十強選手分別以唔同經典金曲迎戰，最後 李佳 以《上海灘》獲得呢集嘅最高分數同MVP，而丁文俊就因表現一般而被淘汰。
新賽制之下參賽選手以排名計算累積分數，目前李佳就以12分領先，而呢日外籍老公又突然現身送花祝賀，就令佢更為驚喜，仲話開心到都唔知點形容。而老公仲好Sweet咁大讚佢夠晒比心機，呢次勝出係完美到實至名歸咁話呀。
去到賽事末段，有人選擇兵行險著，有人就決定以穩陣為先，好似 周吉佩 呢日就被批評太穩陣而揀錯Key，仲被要求升Key重唱，事後就分數就暫列尾三喇。事後吉吉訪問時就話，過往都太過進取，不過因為臨近決賽尾段而想穩中求勝，不過就未得評判青睞喇。
大熱嘅 吳大強 以擅長嘅英文歌出戰，不過同樣被指未有強烈氣氛而分數麻麻，佢就話往後會再加留意，Bill哥哥仲話睇嚟下次要出動幾個乖仔幫手喇。
涂家堯嘅分數就更危險，處於淘汰邊緣嘅佢就似乎非常淡定，仲話比賽過程已經非常有得著喇。而呢集最低分嘅丁文俊就十強止步，出局收場嘅佢亦都指非常慶幸身為十強一份子，對自己亦都算有交待喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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