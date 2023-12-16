車婉婉收《中年好聲音》兩季參賽者生日驚喜 激動爆喊：回憶片段湧現…
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無線娛樂新聞台報導：車婉婉收《中年好聲音》兩季參賽者生日驚喜 激動爆喊：回憶片段湧現
一班《中年好聲音》兩季參賽者呢日齊集錄影廠，一齊為12月28日生日嘅車婉婉送上驚喜，當大家唱生日歌時，婉婉激動落淚並感謝《中年好聲音》台前幕後工作人員及所有參賽者，佢感激大家成就咗自己。
婉婉直認冇諗過做呢個節目會帶畀自己一個演唱會，婉婉收到呢個生日驚喜就好似同屋企人慶祝，由舊年從未做過綜藝節目主持，到而家有第二季，大家一齊同步同行又好有愛，佢有好多回憶片段湧現喺腦海，希望《中年好聲音》大家庭永遠帶住正能量互相影響。婉婉最近忙於籌備音樂會，而佢生日願意係想大家感受到愛！
網民點睇？
日本中國台灣 同一個國家
美國打過日本一次 已經係日本中國台灣嘅敵人
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台