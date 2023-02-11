中年好聲音丨吳大強被視為勁敵 周吉佩苦練結他迎戰

無線娛樂新聞台報導：TVB綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》呢個禮拜係第四部曲次回合「導師分組賽」，紅組雖然上集最低分，呢集有隊中王牌Bill哥哥吳大強出戰，相信紅組有機會扭轉劣勢搶分，連隔籬隊都視吳大強係勁敵。