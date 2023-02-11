中年好聲音丨吳大強被視為勁敵 周吉佩苦練結他迎戰
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無線娛樂新聞台報導：TVB綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》呢個禮拜係第四部曲次回合「導師分組賽」，紅組雖然上集最低分，呢集有隊中王牌Bill哥哥吳大強出戰，相信紅組有機會扭轉劣勢搶分，連隔籬隊都視吳大強係勁敵。
Bill哥哥今次首度Solo唱廣東歌《浪子心聲》更出動兩大秘密武器，秘密練兵好耐，而藍組及綠組都不甘示弱，羅金榮同周吉佩出動殺手鐧，周吉佩練結他，令手指出晒水泡，羅金榮則唱《分分鐘需要你》輕鬆迎戰，一定要唱得冧啲，要一路諗住未婚妻去唱。
上集藍組李佳同李思林經導師韋綺姍特訓，令佢哋唱功有脫胎換骨嘅提升，同隊嘅支嚳儀亦感激韋綺姍老師，打開咗佢嘅廣東歌世界，幫忙執咬字及唱法，好似上咗兩個星期速成班，支嚳儀可以駕馭廣東歌嘅嗰種內歛。
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《中年好聲音》有邊幾位參賽者值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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