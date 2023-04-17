中年好聲音六強｜Bill哥韋綺姍被笑如夫妻 吉吉棄結他一舉成MVP
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無線娛樂新聞台報導：踏入最後一個爭取出線回合嘅《中年好聲音》，七強選手各自同一位歌手合唱爭奪六強資格，各位選手都盡力表演爭取入圍決賽﹐而 吳大強 同 韋綺姍 合唱仲被評判大讚唱出愛情感覺，仲搞笑話佢哋有夫妻相，搞到台下嘅 吳偉豪 都笑到收唔到聲。
Ricco呢日本來準備一紮鮮花送俾爸爸，而Bill哥就即時轉贈Rita多謝佢，Rita仲話幾星期嘅合作日日都被催促練歌呀，而Ricco就爆爸爸為比賽日練夜練未停過喇。
周吉佩 就同 雷有輝 合作，仲成為呢集嘅MVP，吉吉就話要多謝Pat哥嘅幫忙同提點喇。至於賽前失聲嘅 支嚳儀 就出盡力比賽，可惜最後仍然因為累積分數最低而出局呀。
呢日 胡渭康 同 賈思樂 都有到場觀戰，除咗為支持老友Rita之外，Louis仲係由美國一返港就捧場喇。至於一班早前出局嘅參加者，呢日亦都有喺台下欣賞，佢哋仲各自有心水之選喇。
《中年好聲音登峯之戰》4月23號星期日晚20：30 翡翠台現場直播
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台