中年好聲音六強｜Bill哥韋綺姍被笑如夫妻 吉吉棄結他一舉成MVP

無線娛樂新聞台報導：踏入最後一個爭取出線回合嘅《中年好聲音》，七強選手各自同一位歌手合唱爭奪六強資格，各位選手都盡力表演爭取入圍決賽﹐而 吳大強 同 韋綺姍 合唱仲被評判大讚唱出愛情感覺，仲搞笑話佢哋有夫妻相，搞到台下嘅 吳偉豪 都笑到收唔到聲。