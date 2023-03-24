吳大強手慢揀唔切心水歌 龍婷選廣東歌求突破
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無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱真人騷《中年好聲音》10強選手，呢個星期要揀「輝黃金曲」出戰，是集歌單為吳大強《L.O.V.E.》、丁文俊《網中人》、李佳《上海灘》、顏志恒《摘星》、龍婷《焚心以火》、涂家堯《當年情》、林鉫徫《問我》、羅啟豪《奮鬥》、支嚳儀《愛定你一個》及周吉佩《畫出彩虹》。
吳大強因手慢未能挑選心水歌《上海灘》，手速輸咗畀後輩，原來周吉佩都唔夠手快，佢被顏志恒搶心水歌曲，周吉佩自認揀歌好差，希望改編歌曲《畫出彩虹》想出奇制勝，而顏志恒則想找一位能駕馭嘅歌，令自己增加信心；支嚳儀經過低谷後，佢唔再夾硬去唱慘情歌，揀咗開心歌《愛定你一個》。
龍婷則想唱廣東歌求突破，努力提升自己，羅啟豪覺得對手實力相近，目前大家得分差距好細，而且評審俾分開始手緊，舒文作為今集嘉賓評審，坦言好難挑剔選手表現，舒文較為著重深層情感表達。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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