吳大強手慢揀唔切心水歌 龍婷選廣東歌求突破

無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱真人騷《中年好聲音》10強選手，呢個星期要揀「輝黃金曲」出戰，是集歌單為吳大強《L.O.V.E.》、丁文俊《網中人》、李佳《上海灘》、顏志恒《摘星》、龍婷《焚心以火》、涂家堯《當年情》、林鉫徫《問我》、羅啟豪《奮鬥》、支嚳儀《愛定你一個》及周吉佩《畫出彩虹》。