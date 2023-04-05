獨家丨吳大強搵嚟鮑聖光助陣 密密練歌爭入七強席位
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無線娛樂新聞台報導：Bill哥哥吳大強竟然喺TVB中庭，同鮑大人鮑聖光Chill住咁彈結他Jam歌，原來Bill哥哥搵嚟鮑大人做助唱嘉賓，幫佢喺節目《中年好聲音》爭入7強。
Bill哥哥話可以同到鮑大人一齊玩結他Jam歌好開心，仲話唔係節目組嘅話，佢都唔會有呢個機會。而鮑大人就話要多謝Bill哥哥搵佢一齊夾歌，令佢可以再返到《中年好聲音》嘅舞台。
雖然兩位都係唱得之人，但係同樣有一個隱憂，就係佢哋記歌詞方面都唔太叻，鮑大人就話佢哋喺揀歌方面都避重就輕，盡量突顯Bill哥哥把靚聲呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台