中年好聲音｜爭入七強前Busking以歌會友 龍婷丁文俊回應緋聞但笑不語…
今晚就會正式定出七強誰尋嘅《中年好聲音》，一班參加者呢日大戰之前先喺一個商場嘅戶外場地Busking會歌迷，吸引逾百名歌迷捧場，除咗大家聽得開心，佢哋喺台上一樣唱得高興，仲話現場為大家表演，加上唔少已出局嘅參加者同一齊出現，感覺非常熱鬧咁話呀。
至於傳出緋聞嘅 龍婷 同 丁文俊 ，除咗今晚節目會再次㩗手合作之外，呢日亦都大方一齊受訪，仲被Bill哥哥同鮑大人笑埋一份，呢對緋聞情侶就笑而不語，只係兜晒圈話不時約埋練歌，更加會一齊傾偈食嘢喎。
今晚一集參賽者會邀請已出局嘅朋友再踏上舞台合唱，而 李佳 同 羅啟豪 就分別邀請同自己最有火花嘅成員合壁出賽喇。而 周吉佩 就搵相識多年嘅 曹敏寶 合作，但係佢哋就話要合唱情歌隨時忍唔到笑喎。至於 支嚳儀 就預告會一改過往風格，叫大家拭目以待喇。
一班參加者因為志同道合，早前仲約埋成班人出去聚會，日前佢哋就遠征長州狂食狂玩，不過可惜顏志恒就因為返工冇份去，搞到佢大嘆可惜喇。
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