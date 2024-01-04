周吉佩感謝吉S粉強勁應援 中年好聲音歌手曹敏寶丁文俊船上會粉絲
廣告
無線娛樂新聞台報導：《中年好聲音》歌手周吉佩、曹敏寶及丁文俊船上會粉絲，三人同大家打成一片，唱吓歌仔、食吓自助餐，氣氛非常熱鬧。
一眾吉S粉聲勢浩大應援強勁，眾人齊心叫口號引出吉吉現身，親自答謝大家一直以來嘅支持同愛護。呢次登台係三位中聲歌手初次喺船上唱歌，所以佢哋未唱就已經好興奮，仲話準備好連串精彩歌單，實行要同粉絲們好好high一晚！
網民點睇？
曹敏寶，其實你真的好可愛
周吉佩，你是個真誠溫柔的冠軍❤❤❤
丁文俊，我在元旦日在誠品書店買了一本故事書 是［電車小叮在哪裡］我就想起丁文俊😅😅😅
Nice ❤
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
《中年好聲音》總決賽嘉賓評判有三位巨星駕臨？
《中年好聲音》總決賽即將於4月23晚進行直播，不但主持陣容加馬，評審陣容方面，除了有四位固定評審外，還邀請到三位重量級樂壇前輩駕臨電視城⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
《中年好聲音夢想成真演唱會》售票優惠？
無綫宣布將會為優勝選手舉行《中年好聲音 夢想成真演唱會》，售票詳情及優惠請即看：演唱會售票詳情
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台