中年好聲音丨彭健新首任評審直言淘汰好殘忍 曹敏寶感動獲好友朱智賢支…
歌唱真人騷《中年好聲音》呢日播出第7集係第三部曲《團戰！影視金曲生死鬥！》，26位選手分成六組進行比賽，經過一輪精彩感人又激烈嘅團戰，由丁文俊擔任隊長嘅《燕尾蝶》，在有四位五燈選手加持嘅情況下，唱出全晚最高分86分，周吉佩更因而激動爆喊，全員唔使淘汰。
事前周吉佩確診，難夾時間排練，佢一直好擔心影響全隊分數，知道隊伍獲高分數即難忍淚水，曹敏寶好感動獲好友朱智賢支持，全靠對方推動參賽，當年佢哋17歲參加過「Cookies新鮮出爐日」比賽認識，朱智賢知道曹敏寶非常熱愛唱歌，唔想好友錯過呢個機會。
《領悟》組表現亦唔錯，拎到第二高分，同樣全員晉級，李思林感謝隊友互相扶持，梁愷庭大讚隊友唱得好好，佢哋都好驚喜獲得呢個分數，4位隊友覺得好開心。
呢集先後淘汰6名選手，由26強濃縮至20 強，被淘汰選手分別為《今宵多珍重》組馮志豪、應德榮，《年少無知》組劉智衛、柳冕、《心急人上》組「紅美人」 李泇霖，以及《女神》組陳早怡，26強止步，不過佢哋都異口同聲話好開心參賽，為人生留下不一樣嘅回憶，柳冕認為去到呢度先淘汰已經賺咗，感覺係光榮，柳冕同時因參賽後搵番好多小學同學，可以開小學同學聚會，劉智衛亦唔會放棄音樂夢，繼續堅持音樂創作，而馮志豪同陳早怡都認為呢個機會好難得，但係識到呢班朋友都值得。
本集嘉賓評審彭健新首任評判，坦言淘汰參加者好殘忍，而肥媽見證一眾參加者喺音樂路成長，肥媽好唔捨得柳冕，張佳添則不捨劉智衛：「佢唱歌爭咗少少，畀多兩、三年鑽研吓，佢係音樂感好強嘅人。」
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