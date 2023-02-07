中年好聲音｜李思林李佳組合高分過關 梁愷庭表現欠佳19強止步

無線娛樂新聞台報導：分成3組對賽嘅《中年好聲音》新一輪團戰展開，雙語情歌回合當中 李佳 同 李思林 組合嘅表現令評判另眼相看獲得85分，仲連一向嚴厲嘅 伍仲衡 都大讚二家姐有極大進步呀。至於身為嘉賓評判嘅 蘇永康 就直指佢哋表現非常好，估唔到佢哋有咁好表現。