中年好聲音｜李思林李佳組合高分過關 梁愷庭表現欠佳19強止步
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無線娛樂新聞台報導：分成3組對賽嘅《中年好聲音》新一輪團戰展開，雙語情歌回合當中 李佳 同 李思林 組合嘅表現令評判另眼相看獲得85分，仲連一向嚴厲嘅 伍仲衡 都大讚二家姐有極大進步呀。至於身為嘉賓評判嘅 蘇永康 就直指佢哋表現非常好，估唔到佢哋有咁好表現。
曾跌入危險區嘅二家姐，一度徘徊喺出局邊緣，而佢就話有咁大進，都要歸功導師 韋綺姍 呀，仲話嚴格操練之下大家都發揮到自己嘅超水準呀。
可惜紅組喺呢集因為綜合分數最低，要淘汰其中一位成員，最終經導師同評判商議之下，梁愷庭就行人止步離開《好聲音》嘅表演舞台喇，佢就話自己已經盡之全力演出，可惜表現遜於預期。但係佢又提到每集都有好多收穫，加上認識咗大班志同道合嘅朋友，已經覺得非常滿足喇。
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《中年好聲音》幾時進行總決賽？
節目將100名入圍參賽者續一進行表演並進行淘汰，或放入復活區，而稍有名氣的屯門娜娜首集就被淘汰，預料共有18集⋯⋯詳情請看
《中年好聲音》有邊幾位參賽者值得留意？
在首批亮相的31位參賽者中，9成熟口熟面，而當中不少參賽者來頭猛料⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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