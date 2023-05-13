《中年》演唱會開鑼丨吳大強打頭陣狀態大勇 26唱將施展渾身解數又唱又…
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無線娛樂新聞台報導：《中年》演唱會開鑼丨吳大強打頭陣狀態大勇 26唱將施展渾身解數又唱又跳
萬眾期待嘅《中年好聲音夢想成真演唱會》終於開鑼，頭場於5月13號下午舉行，全場座無虛席，TVB歌唱真人騷《中年好聲音》26強精英實現夢想，眾人喺舞台上發光發亮，施展渾身解數表演。
吳大強早前出席活動暈倒，好好休養過後狀態大勇，打頭陣出場落力獻唱回饋知音，之後吳大強與顏志恒唱《總有你鼓勵》；一班唱將為咗帶畀觀眾驚喜，事前勤力練歌備戰、惡補舞技，眾人喺dance party環節，傾力展示苦練成果！
周吉佩講過節目裡面有隊秘密樂隊，呢日終於亮相送驚喜，然後女團登場，《中年好聲音》主持車婉婉亦有上台唱新歌《最後的加冕》，感性地講出昔日經歷忍唔住眼淚。
此外，入場支持嘅圈中人包括曾志偉、肥媽、麥玲玲、張佳添、吳浩康、彭家麗、鄺文珣、何晉樂、向海嵐及林志美等，一班fans帶備燈牌等各式應援物到場支持唱將。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台