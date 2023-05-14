中年演唱會｜26位好聲音連唱兩場 士氣高漲歌聲越唱越強

無線娛樂新聞台報導：《中年好聲音夢想成真》演唱會星期六正式開鑼，26位成員一日內唱足兩場，開騷前士氣更非常高漲。分別踏上呢個夢想舞台嘅佢哋，仲以比賽時更華麗嘅表演同大家見面，而早前暈倒嘅 吳大強 亦以非常好嘅狀態上台為大家表演，似乎已經完全無礙喇。