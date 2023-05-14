中年演唱會｜26位好聲音連唱兩場 士氣高漲歌聲越唱越強
打頭陣嘅佢仲話醫生詳細檢查後完全冇問題，佢仲同 顏志恒 「再續前弦」再次合唱，Benson仲話表演同之前比賽感覺完全唔一樣呀。呢晚佢哋喺現場為台下觀眾表演咗多首唔同歌曲，當中仲包括連串快歌，而 周吉佩 就話今次名乎其實係夢想成真，落台同大家握手一刻仲非常感動呀。
而 李佳 一樣話自己心情激動， 龍婷 則話今次表演發現咗好多個唔同嘅自己，仲話自己呢晚表演時非常釋放自己呀，其中 梁浩銓 原來仲係帶傷死頂上陣。
除咗26強成員之外，節目主持 車婉婉 亦都係表演者之一，佢呢日更淚灑舞台，又即場獻唱送俾各位參賽者嘅新歌《遲來的加冕》，佢同受訪時仲即場要囝囝BBQ向幫佢作新歌嘅伍仲衡拜師，非常搞笑。
呢兩場表演吸引大班圈中人到場欣賞，而由海選一直見證佢哋到開騷嘅 曾志偉 更加連睇兩場，仲大讚各位嘅表現非常唔錯。而一班參加者嘅家人亦都齊齊喺台下捧場，非常戥經歷半年重新尋找自我嘅家人驕傲呀。
除咗家人之外，唔少因為節目成為Fans嘅歌迷亦都喺場外為佢哋應援， 羅啟豪 仲獲贈由美國空連返港嘅特別版公仔，令佢非常感動呀。
網民點睇？
恭喜各位中年好聲音夢想成真演唱會的每一位參賽者，你地表演得十分出色🎉🎉🎉🎉
龍婷跳舞嘅時候留意左佢隔籬嗰個跳舞嘅男仔dancer😂
支持…………加油…………✌✌✌✌✌✌👍👍👍👍👍👍👍🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
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