《中年》演唱會尾場丨26位唱將感性剖白真摯友誼 曾志偉伍仲衡暖心鼓勵…
一連三場嘅《中年好聲音夢想成真演唱會》圓滿結束，尾場當日適逢母親節，車婉婉獲兒子驚喜上台送花，車婉婉感動不已，而26位唱將更大合唱《真的愛你》送畀天下媽媽，場面既溫馨又感人。
羅啟豪感謝羅媽媽每次均親身到場支持，無論係自己比賽嘅每一個回合，抑或今次3場演唱會，媽咪都現身撐場，鼎力支持兒子，羅媽媽又大讚眾人表演非常好，呢日TVB總經理曾志偉亦有到場送上暖心鼓勵。
顏志恒喺台上爆喊剖白心底話，雖然比賽同演唱會已畫上句號，眾唱將非常珍惜彼此友誼，輪流講出自己嘅心聲，為咗紀錄呢段追夢友誼，周吉佩寫咗幾封信畀戰友，吳大強則叫大家記得呢位「哎吔爸爸」，多啲聯絡一齊食飯同唱歌，丁文俊相信之後眾人仍會不時相聚，支嚳儀就覺得大家好似拼圖，令夢想更加清晰。
林鉫徫坦言以前好多朋友一齊追夢，但係人到中年，身邊好多朋友可能放棄咗夢想，林鉫徫好開心今次參加TVB歌唱真人騷《中年好聲音》，遇到一班堅持對音樂有熱誠嘅人；顏志恒自認性格內斂，感恩參賽後敞開心扉，伍仲衡鼓勵一眾選手繼續喺音樂路上努力！
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