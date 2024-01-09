「中二生」生日派對賀戰友 鍾維望做一世同學 朱搏文被淘汰不捨
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無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱選秀節目《中年好聲音2》嘅一班追夢者透過比賽成為好友，唔單止並肩作戰唱好歌，更會不時聚會聯誼，實行友誼萬歲。呢日一班參賽者就為去年12月同1月嘅壽星搞bbq生日派對，作為福利部部長嘅姜珈欣仲搵嚟慳家好幫手簡潔明幫手安排食物，只花2500蚊就準備晒29人嘅食物聽落都好緊拙，不過多得簡潔明精打細算又自己醃製食物，令大家又有海鮮又大魚大肉非常滿足。
已經被淘汰嘅鍾維亦心繫中聲2嘅同學，專登由內地來港參加生日會並分享生日願望，佢話希望盡快搵到心目中嘅白馬王子，同埋可以同中聲2成員一世做同學。另一壽星邵敏婷就希望《中年好聲音》永遠延續落去，發掘更多愛唱歌之人。
比賽除咗令人夢想成真之外，仲有參賽者成功締結良緣，好似尹新傑同李寶雯就成為中聲家族嘅首對夫妻，早前無預警下宣布閃婚，一班同學都話早知喜事，好戥兩人高興。
呢晚參賽者仲一齊欣賞節目，安雅希重溫自己演出時仲睇到眼濕濕，佢都有解釋點解會咁感觸。而朱博文同劉可合唱，觀察反應極端，最終朱博文被淘汰，佢都好唔捨得大家，但能夠走到16強佢已經覺得對自己有交代。
網民點睇？
我的女神鐘維真係好靚女❤❤❤
支持劉可，支持朱仔
鍾又冇復活唱英文歌惨，又不能加入救吓收視，😅剩番D吹唱功女女
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台