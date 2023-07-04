羅啟豪首辦歌迷見面會近4百「豪殼 」撐場 戰友陳早怡李佳助陣
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無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱真人騷《中年好聲音》季軍羅啟豪（Ramon）呢日舉行首個歌迷見面會，近距離見近400位「豪殼 」，媽媽與好友均有現身支持，羅啟豪被媽媽爆兒時趣事。
羅啟豪呢日唱出多首歌曲，「豪殼 」們大飽耳福，佢自參賽以嚟一直人緣好，深受各界愛戴，獲戰友陳早怡 （Joey）擔任司儀，而壽星李佳亦前來同台合唱，令全場歌迷尖叫聲不斷，李佳原本計劃生日好好放假休息，佢不忘到場撐好友，呢份友情咁窩心，令羅啟豪好感動。
網民點睇？
多謝啓豪，帶比我哋難忘嘅－夜❤啓豪聲線好靚，文質彬彬，清泉流水，真的很值得我們支持❤
❤❤❤❤❤所有豪殻都好開心！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台