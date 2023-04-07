中年好聲音丨巫啟賢任評判堅持客觀評分 羅啟豪搵區俊傑幫唱再展歌喉…
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無線娛樂新聞台報導：中年好聲音丨巫啟賢任評判堅持客觀評分 羅啟豪搵區俊傑幫唱再展歌喉
TVB歌唱真人騷《中年好聲音》距離決賽仲有兩個回合，即係有兩位選手將被淘汰，今個星期日播出嗰集係友情合唱，佢哋可以請被淘汰嘅歌手幫唱出戰，今次唔使孤軍作戰，大家好享受個舞台，眾人表現輕鬆。
龍婷搵嚟丁文俊再度合唱，之前傳出二人有啲曖昧，今次疑似暗地放閃，眾人均表示呢次參賽最大收穫係友情，唔少選手都搵老友助唱，羅啟豪搵咗區俊傑再展歌喉、顏志恒搵好拍檔魏嘉信幫手、林鉫徫搵陳早怡幫唱。
呢集有巫啟賢擔任嘉賓評判，繼10年前嘅《星夢傳奇》再為TVB歌唱節目做評判，巫啟賢覺得最大分別係之前評TVB藝人，呢次係評中年素人，佢嘅評分標準唔同，事前亦拒睇節目舊片，巫啟賢希望以選手當日狀態客觀評分。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台