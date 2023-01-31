中年好聲音丨吳大強周吉佩以高分晉級 區俊傑20強止步感心足

無線娛樂新聞台報導：TVB綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，逢周日晚上8 點半翡翠台播出，1月29號晚播出第9集「影視金曲生死鬥」，20強選手獻唱經典電影或劇集金曲比賽，經過一輪激戰，是集誕生5位80+選手，分別係顏志恒、林鉫徫、吳大強、周吉佩及羅啟豪等。