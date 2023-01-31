中年好聲音丨吳大強周吉佩以高分晉級 區俊傑20強止步感心足
吳大強獻唱英文老歌《Quando quando quando》取得92分成為呢回合最高分， 吳大強自信十足，一邊唱一邊跳，有份拍攝《愛．回家之開心速遞》嘅豹哥單立文與吳大強搞笑相認，佢問吳大強係咪「朱Ling（吳偉豪飾）」老竇，佢讚吳偉豪係大好青年。
周吉佩獻唱《刻在我心底的名字》則獲得82分，自彈自唱為其增添不少分數，周吉佩受訪時稱心情既開心又緊張：「我去到差唔多最尾出場，我前面係92分嘅Bill哥哥，我刻意唔聽Bill哥哥唱歌，我知佢好勁，等佢分數一出，我呆咗，壓力好大，只可以靠自己臨場。」周吉佩之前挑戰「小龍女」龍婷，肥媽同伍仲衡都鬧周吉佩錯晒，二人因呢次對戰反而打開咗話題，漸漸變得熟絡。
羅金榮獻唱《獅子山下》只得63分，一度跌落危險區取代李思林位置，後來被獻唱《夢中人》取得61分嘅梁愷庭取代，梁愷庭與鮑聖光在危險區；梁愷庭除咗被批似唱K，張佳添更直指愷庭ad lib部分表現不理想，最後出場嘅區俊傑獻唱《明天仍要繼續》，被評判指感覺似唱K和欠缺個人特色，只得60分成全晚最低分，最終評判再畀機會梁愷庭與鮑聖光，區俊傑則被淘汰！
梁愷庭與鮑聖光受訪時覺得相當驚險，驚到不得了，鮑聖光坦言接受評語，大家開始見真章，收到評語有助改善不足之處，而20強止步嘅區俊傑，好珍惜今次參賽經歷，自覺臨場表現不及其他參賽者，喺首歌嘅發揮較為平坦，5位評判給予意見好中肯，區俊傑睇好顏志恒勝出。
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