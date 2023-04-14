中年好聲音丨支嚳儀賽前失聲陷危機 顏志恒再被批咬字不清

無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱真人騷《中年好聲音》呢個星期將播出選手爭入決賽嘅最後回合，7位選手實力旗鼓相當，大會搵嚟歌手導師同佢哋合唱出戰，希望發掘出佢哋嘅潛能，7強當中累積分數最低嘅支嚳儀，賽前失聲陷入危機。