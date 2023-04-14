中年好聲音丨支嚳儀賽前失聲陷危機 顏志恒再被批咬字不清
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無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱真人騷《中年好聲音》呢個星期將播出選手爭入決賽嘅最後回合，7位選手實力旗鼓相當，大會搵嚟歌手導師同佢哋合唱出戰，希望發掘出佢哋嘅潛能，7強當中累積分數最低嘅支嚳儀，賽前失聲陷入危機。
上回分數最低嘅吳大強，同樣跌入谷底組，吳大強主動加堂向導師韋綺姍請教，更虛心改善唱法，至於上回拎高分嘅顏志恒，將與吳浩康出戰，佢再次被批評咬字問題，而平時易緊張嘅周吉佩，呢次盡量放鬆心情與雷有輝合唱，二人不斷交換意見；呢集有陳潔靈擔任嘉賓評判，陳潔靈希望畀多啲實用意見，幫忙佢哋繼續行音樂路。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台