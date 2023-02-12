中年好聲音｜吉吉Fans發現當年專輯有售 夏蕙姨返港支持細侄涂家堯
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無線娛樂新聞台報導：《中年好聲音》嘅一班參加者，趁住情人節來臨前夕，齊齊現身活動喺大眾面前獻唱經典情歌，而佢哋部份朋友仲全家出動一齊支持，又上台送花，似足係鬥放閃大會一樣。 支嚳儀 曹敏寶 同 周吉佩 就話因為小朋友太細，所以冇辦法去電視城支持自己，所以屋企人就趁呢日商場活動帶小朋友到場喇。
而 吉吉 就有Fans帶埋佢15年前推出嘅唱片到場支持，令佢非常驚喜，吉吉仲話自己都想再買返隻呀。而已移居美國嘅 黃夏蕙 呢日就驚喜現身支持細侄 涂家堯 ，夏蕙姨仲要落機隔日就即刻到場支持，真係有心呀。
早前被淘汰嘅部份參加者呢日都有出現，除咗 馮志豪 即場為太太唱生日歌慶祝之外，而 鄺凱剛 同 陳嘉璐 呢日仲即場報喜已經懷愛情結晶品，原來仲係報名後參賽時先知道有喜呀。
至於上集已《魯冰花》成功令評判另眼相看嘅 龍婷 就話希望往後繼續以唔同面貌風格同大家見面咁話喇。送完生日歌比太太嘅 馮志豪 仲有 梁家賢 雖然已經離開《好聲音》舞台，不過呢日佢哋就透露會有新發展，馮志豪就會開新影片頻道同大家分享，而梁家賢就正積極籌備推出新歌喇。
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《中年好聲音》有邊幾位參賽者值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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