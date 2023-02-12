中年好聲音｜吉吉Fans發現當年專輯有售 夏蕙姨返港支持細侄涂家堯

無線娛樂新聞台報導：《中年好聲音》嘅一班參加者，趁住情人節來臨前夕，齊齊現身活動喺大眾面前獻唱經典情歌，而佢哋部份朋友仲全家出動一齊支持，又上台送花，似足係鬥放閃大會一樣。 支嚳儀 曹敏寶 同 周吉佩 就話因為小朋友太細，所以冇辦法去電視城支持自己，所以屋企人就趁呢日商場活動帶小朋友到場喇。