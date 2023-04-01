中年好聲音丨周吉佩涂家堯面臨被淘汰危機 曾志偉邀杜德偉任評判
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無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱真人騷《中年好聲音》一直有唔少觀眾捧場，來到第18集爭入八強嘅第六部曲《男歌女唱！女歌男唱》，賽制沿用上集累積排名，本回合累積排名分數最低嘅選手將被淘汰。
是集出場歌單係 《特別的愛給特別的你》龍婷、《我願意》周吉佩、《她來聽我的演唱會》李佳、《頭髮亂了》支嚳儀、《味道》涂家堯、《原來你甚麼都不要》顏志恒、 《月亮代表我的心》吳大強、《破曉》羅啟豪及《眼色》林鉫徫，參賽者吳大強上回合成績滑鐵盧，呢次重整旗鼓以國語歌盡力出戰，同樣跌入低分區嘅周吉佩同涂家堯，面臨被淘汰危機，佢哋選曲各有策略！
呢集總經理曾志偉再次來到睇錄影，原來佢親自邀請老友杜德偉擔任本回合嘉賓評判，杜德偉亦畀參賽者一啲比賽貼士!
網民點睇？
中年聲應該挑战舞曲
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台