中年好聲音｜李玟錄音為二家姐打氣 Chantel打氣鮑大人重拾信心
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無線娛樂新聞台報導：戰情越嚟越緊湊嘅《中年好聲音》，上一集有 鮑聖光 同 李依林 跌入危險區，隨時有淘汰危機。而節目幕後工作人員，就搵到 李玟 錄音為二家姐打氣，希望佢重新出發繼續堅持比賽喇。
而聽到正經歷低潮嘅妹妹都向自己打氣鼓勵，一向感性嘅二家姐又一次難忍淚水，仲話好內疚唔能夠喺Coco面對低潮同身體出問題之下陪伴，仲反而鼓勵自己，又話會盡力繼續比賽。近日有傳Coco因為面對婚變而大受打擊導致暴瘦，而二家姐就話唔敢太過打擾妹妹喇。
而鮑大人因為失準同樣跌入危險區，不過就有當年喺《聲夢》曾有同樣經歷嘅Chantel姚焯菲錄音鼓勵，令佢覺得非常鼓舞，仲話一度覺得非常無助，不過會努力堅持保持信心咁話呀。
網民點睇？
中年好聲音真係好正❤❤❤❤
希望鮑鮑有機會走出淘汰區，好想睇佢比賽！
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常見問題
《中年好聲音》幾時進行總決賽？
節目將100名入圍參賽者續一進行表演並進行淘汰，或放入復活區，而稍有名氣的屯門娜娜首集就被淘汰，預料共有18集⋯⋯詳情請看
《中年好聲音》有邊幾位參賽者值得留意？
在首批亮相的31位參賽者中，9成熟口熟面，而當中不少參賽者來頭猛料⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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